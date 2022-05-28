Депутат Пирог о санкциях ИИХФ: «Смешали спорт и политику. С огромным вкладом нашей страны в развитие хоккея поспорить трудно даже самым отчаянным русофобам»

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Депутат Дмитрий Пирог удивлен легкостью, с которой ИИХФ избавилась от России. 

Вчера конгресс ИИХФ принял решение о недопуске сборной России на ЧМ по хоккею 2023.

Ранее у России было отозвано право проведения турнира. Вместо Санкт-Петербурга его примут Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия).

«Очередное решение, в котором смешали спорт и политику. Но удивляет скорее другое: с какой легкостью ИИХФ приняла решение, будем называть вещи своими именами, избавиться от России на год вперед.

Наша страна внесла огромный вклад в развитие хоккея, с этим поспорить трудно даже самым отчаянным русофобам.

Матчи Россия - Канада всегда украшение любого турнира: чемпионата мира, Кубка мира, Олимпийских игр. Это классика мирового хоккея.

Что же, теперь искушенные болельщики будут смотреть матчи Канады с условными сборными Италии или Великобритании. Конечно, это все далеко от экстра-класса, который должен быть на турнирах уровня чемпионата мира», – сказал первый зампред комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

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