Игорь Ларионов: «Игра «Торпедо» приобретает тот рисунок, который мы хотим видеть. Команда растет изо дня в день»

прокомментировал победу над (2:1) в контрольном матче.

«Приятно закончить поездку победой. Она стала итогом командных усилий всех ребят, которые были на льду. Игра приобретает тот рисунок, который мы хотим видеть. И в этом плане большая заслуга ребят, что они слушают и выполняют наши требования. Все остальное приходит само по себе.

Довольны реакцией ребят на нашу систему игры и рады, что в каждом матче у нас появляются варианты, которые мы можем использовать в течение сезона. Разные люди забивают голы, и это тоже радует.

Мы не хотим слишком высоко оценивать эти победы. Понимаем, что это предсезонка и период, когда команды проверяют молодых игроков. Понятно, что впереди нас ждут серьезные испытания.

У нас молодая команда, но она растет изо дня в день. И хочется, чтобы уверенность, приобретенная в этих играх, перенеслась и на сезон. Хотя легко, разумеется, не будет!» – сказал главный тренер .