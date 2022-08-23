В новом сезоне КХЛ флэш-интервью после игры будут брать у тренера проигравшей команды – раньше только у победителя. В трансляциях появятся обновленные элементы графики

В рассказали о наведениях в организации телевизионных трансляций матчей лиги.

23 августа прошел вебинар для представителей региональных ТВ-компаний, производящих трансляции матчей.

«В новом сезоне в трансляциях станет больше и послематчевых интервью с тренерами. Раньше после игры корреспонденты телекомпаний брали интервью лишь у тренера-победителя.

Теперь во время некоторых трансляций подводить итоги матча будут оба наставника – сначала проигравшей, а затем и победившей команды.

Кроме того, в этом сезоне лига продолжит прорабатывать улучшение качества трансляций матчей – полный отсмотр трансляций, ежедневное общение с региональными телекомпаниями и многое другое: все для того, чтобы телезритель с удовольствием смог наблюдать за любимой командой.

Основная часть вебинара была посвящена непосредственно работе творцов съемочный бригады. Главный продюсер хоккейных трансляций Матч ТВ Андрей Лазуткин уделил внимание новинкам трансляций.

Трансляции матчей КХЛ получат обновлённые элементы графики, а музыкальное сопровождение станет уникальным.

Отдельно продюсер остановился на разборе ошибок, которые происходят во время показа матчей.

Особое внимание он уделил работе операторов и режиссеров трансляций во время показа моментов, когда игра проходит в зоне атаки», – сообщается на сайте лиги.