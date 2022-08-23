Игрок «Сочи» Ушнев о драке: «Все подозревали, но специально не договаривались. Тренеры «Авангарда», увидев нашу пятерку, поменяли состав»

Хоккеист «Сочи» прокомментировал массовую драку в матче с «Авангардом».
Команды подрались в формате «5 на 5» после стартового вбрасывания на игре турнира в Санкт-Петербурге, в которой омичи одержали победу со счетом 5:1.
– Сегодня перед игрой команды договаривались о драке или все спонтанно получилось?
– Нет, никто ничего не знал заранее. Да, все подозревали, что это возможно, но специально не договаривались.
Потом, конечно, перед первым вбрасыванием всем все стало понятно. Тренеры «Авангарда», увидев нашу пятерку, поменяли состав.
– Эмоций драка добавила?
– Любая драка не проходит бесследно и добавляет эмоций. Мы играли в тело, было много силовой борьбы, старались не отбрасываться.
Потом, после первого периода, эти эмоции чуть ушли, и игра пошла по-другому. Нам, конечно, надо было держать тот же накал и напор.
– Второй период «Сочи» проиграл 0:3. Что случилось?
– Думаю, потеряли концентрацию. В одном моменте не вывели шайбу, в другом… Стали допускать слишком много ошибок.
Не хотел бы ничего говорить про качество льда. Это выглядело бы как какая-то отмазка. Не в качестве льда дело – нельзя терять ни в одном моменте концентрацию.
– Лед был тяжелый?
– Да, особенно в концовке периодов. По ходу игры даже туман поднимался. Но на улице жарко, поэтому тут все объяснимо.
– После окончания матча игроки долго говорили в раздевалке за закрытыми дверями. О чем?
– Такие разговоры не должны уходить за пределы раздевалки. Но, думаю, в следующих матчах вы увидите, о чем мы говорили, – сказал защитник южан Никита Ушнев.
«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова