Игрок «Сочи» Ушнев о драке: «Все подозревали, но специально не договаривались. Тренеры «Авангарда», увидев нашу пятерку, поменяли состав»

Хоккеист прокомментировал массовую драку в матче с «Авангардом».

Команды подрались в формате «5 на 5» после стартового вбрасывания на игре турнира в Санкт-Петербурге, в которой омичи одержали победу со счетом 5:1.

– Сегодня перед игрой команды договаривались о драке или все спонтанно получилось?

– Нет, никто ничего не знал заранее. Да, все подозревали, что это возможно, но специально не договаривались.

Потом, конечно, перед первым вбрасыванием всем все стало понятно. Тренеры , увидев нашу пятерку, поменяли состав.

– Эмоций драка добавила?

– Любая драка не проходит бесследно и добавляет эмоций. Мы играли в тело, было много силовой борьбы, старались не отбрасываться.

Потом, после первого периода, эти эмоции чуть ушли, и игра пошла по-другому. Нам, конечно, надо было держать тот же накал и напор.

– Второй период «Сочи» проиграл 0:3. Что случилось?

– Думаю, потеряли концентрацию. В одном моменте не вывели шайбу, в другом… Стали допускать слишком много ошибок.

Не хотел бы ничего говорить про качество льда. Это выглядело бы как какая-то отмазка. Не в качестве льда дело – нельзя терять ни в одном моменте концентрацию.

– Лед был тяжелый?

– Да, особенно в концовке периодов. По ходу игры даже туман поднимался. Но на улице жарко, поэтому тут все объяснимо.

– После окончания матча игроки долго говорили в раздевалке за закрытыми дверями. О чем?

– Такие разговоры не должны уходить за пределы раздевалки. Но, думаю, в следующих матчах вы увидите, о чем мы говорили, – сказал защитник южан Никита Ушнев.

«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова