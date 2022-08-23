Каменский о драке в игре «Авангарда» и «Сочи»: «Будем бороться с хулиганством. Направим письма от дисциплинарного комитета»

Валерий Каменский назвал хулиганством массовые драки «Авангарда» и «Сочи».
Команды начали потасовку в формате «5 на 5» после стартового вбрасывания в матче турнира имени Пучкова в Санкт-Петербурге.
«Не знаю, почему это происходит. Нужно спросить у тренеров.
Это хулиганство, которое нужно пресекать. Мы направим от дисциплинарного комитета письма, которые будут предупреждать клубы.
Сейчас идут товарищеские турниры, поэтому по регламенту не все можно применять, а когда начнется сезон, у нас будут права, чтобы наказывать и предотвращать это.
Будет предупреждение, чтобы этого не повторялось. Мы будем бороться с этим хулиганством», – сказал председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.
«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова