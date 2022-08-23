Павел Зубов о клубах КХЛ в Лиге чемпионов: «Поездки в Европу воспринимаются игроками чуть ли не как турпоездки. Едут развеяться, поболтаться по магазинам»

назвал плюсы и минусы участия клубов в .

«У этого вопроса есть две стороны медали. С одной стороны, мы однозначно должны взаимодействовать с европейским клубным хоккеем.

Во-первых, международные игры – это совершенно другой накал, мотивация для клубов. А, во-вторых, пользу от обмена опытом еще никто не отменял.

Скажем, из европейских чемпионатов я бы особое внимание уделил довольно сильной шведской лиге. Шведы вообще импонируют своей работоспособностью.

И, честно скажу, мы подсматривали у них многие вещи, в том числе и по тактике. Умудрялись делать это, даже когда искали хоккеистов и смотрели игры шведского чемпионата. Поэтому прямой контакт, игра живьем, безусловно, были бы интересны для наших тренеров.

На другой чаше весов в первую очередь большое количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Нагрузка на чемпиона и вице-чемпиона, а по логике играть в Лиге чемпионов должны именно они, ложилась бы очень приличная. Куда внедрять еще порядка десяти игр?

Второй момент – логистика. Могу сказать, что когда «Ак Барс» играл против «Салавата Юлаева» выставочный матч в Давосе в декабре 2019 года, мы потратили 9 часов на дорогу туда, и потом столько же обратно. А на следующий день нам играть с «Нефтехимиком». И как восстанавливать игроков после такого?

Ну и третий момент – это наш менталитет. К сожалению, мы никуда не ушли от того, что такие поездки в Европу воспринимаются многими игроками чуть ли не как турпоездки. Едут развеяться, побродить по европейским городам, поболтаться по магазинам», – сказал бывший тренер и «Сибири».