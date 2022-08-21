Экс-тренер «Ак Барса» Зубов: «Романтика советского хоккея закончилась в матче с Канадой на ОИ-2010. Пытались сыграть красиво, но соперник ничего не дал сделать»

назвал момент, когда российский клубы перестали играть в атакующий хоккей.

«Безусловно, я, как и многие болельщики, люблю романтичный, даже советский хоккей, сам в него играл. Но в силу многих причин сейчас командам приходится уходить от него.

На мой взгляд, окончательный перелом сознания случился на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. Наша сборная тогда попыталась сыграть против Канады как раз в красивый хоккей, но соперник не дал сделать вообще ничего.

И счет 7:3 совершенно не отражает всего преимущества канадцев – у россиян было невероятное количество потерь от того, что они пытались плести кружева.

Считаю, это показательный матч, на котором закончилась вся романтика советского хоккея. Именно тогда все поняли, что та эпоха прошла. И постепенно наши клубы стали приходить к хоккею, который некоторые называют «рельсовым», а кто-то – «бей, беги, окружай ворота». Я с этими понятиями не согласен, считаю такой хоккей прагматичным.

Лишние действия в своей и средней зонах сведены к минимуму, вся импровизация – только в чужой зоне, все хотят быстро двигать шайбу вперед, начинать атаки. Скажу, что такому развитию событий способствовали и изменения в правилах, которые заточены именно под большую результативность.

Еще в конце 1990-х отменили правило запрета паса через две линии, недавно увеличили зоны атаки за счет уменьшения средней зоны. Отдельная тема – переход большинства наших клубов на площадки финского размера, то есть их заужение на два метра.

Плюс возросли скорости, все научились бегать, а экипировка сделала шаг вперед для максимальной эффективности игроков», – сказал бывший тренер и «Сибири».