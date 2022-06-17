Фетисов о разделении КХЛ: «Я в шоке, это расколет общество. Президент о другом говорил в плане перспективы страны с ее величием, независимостью»

раскритиковал авторов проекта про разделению КХЛ на две группы.

Ранее появилась информация о том, что ФХР предлагает разделить КХЛ на две группы – «сильных» и «слабых» с 70 играми в сезоне. Лига выступает против.

«Разделить КХЛ на сильных и слабых? На богатых и бедных. Я бы так сказал. Первый и второй сорт, небожители и шахтеры или что-нибудь такое.

Это решение полностью противоречит тому, что президент говорит, что сегодняшняя ситуация нам диктует.

Это ужасное решение. Оно расколет общество. Мы стараемся объединять, собирать, и вдруг нам говорят, что есть лица, а все остальные пошли отсюда.

Мне какая разница, откуда это предложение пришло. Надо жизненную ситуацию понимать. Это ужасное, безобразное и не отвечающее никаким сегодняшним реалиям решение.

Я просто в шоке, что такое решение могли принять. Президент сегодня о другом говорил в плане перспективы будущего страны с ее величием, независимостью и так далее.

Я буду против такого решения всегда. Если люди, которые принимают такие решения, не понимают, что происходит, их надо менять», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

17 июня президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

СКА, ЦСКА, «Трактор», минское «Динамо» и «Северсталь» вошли в первую группу КХЛ по проекту ФХР, «Автомобилист» и «Сибирь» – во вторую