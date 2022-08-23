Защитник «Филадельфии» Эллис может пропустить старт сезона. В прошлой регулярке он провел всего 4 матча из-за травмы

Защитник «Филадельфии» может пропустить старт сезона.

Об этом сообщил главный тренер «Флайерс» .

В прошлом сезоне 31-летний игрок провел только 4 матча в регулярном чемпионате из-за травмы нижней части тела.

Сам Эллис охарактеризовал ее как «многоуровневую проблему, затрагивающую весь комплекс тазовой области».

«У меня было несколько разговоров с Райаном о том, как у него дела. Восстановление было для него процессом взлетов и падений. Он делает все возможное, чтобы подготовиться к тренировочному лагерю, но я сомневаюсь, что это произойдет.

При такой травме, как у него, и пропуске лагеря подготовка к матчам к регулярного чемпионата займет некоторое время», – сказал Торторелла.

Эллис перешел в «Филадельфию» летом 2021 года в результате обмена из «Нэшвилла».