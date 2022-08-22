Юшкевич о 0-4 от ЦСКА в плей-офф-2022: «Мы играли с матерым зверем, который знает, что нужно делать»

Тренер высказался о поражении от в первом раунде Кубка Гагарина-2022.

С 2017 по 2021 год работал в ЦСКА.

– Поражение 0-4 от ЦСКА было для вас болезненным?

– Оно было болезненным в спортивном плане. Мы с Игорем Валерьевичем [Никитиным] считаем, что первые три матча мы играли хорошо.

Мы играли недостаточно хорошо, чтобы победить, но мало в чем уступали ЦСКА. Но мы играли против команды, в составе которой несколько олимпийских чемпионов, многие ребята выигрывали Кубок, выходили в финал. Мы играли с матерым зверем, который знает, что нужно делать.

– При этом там был тренер дебютант.

– Я с вами соглашусь. Но очень часто на первый план выходит опыт команды. Тренер может освежить игру, но в плей-офф это совсем другой хоккей. Там нужно играть правильно, уметь терпеть, платить цену и знать за что ты ее платишь, чтобы победить. Это знают только ребята.

Почему игроки, которые выиграли Кубок, так ценятся, и их все хотят заполучить? Они понимают эту культуру и, переходя в другие команды, ее прививают. Мы расстроены, потому что верили, что могли зацепиться в этой серии, – сказал Дмитрий Юшкевич.