Венгрыжановский о 7:6 с «Динамо»: «Играли в свой хоккей, многое получилось. Надо еще улучшить реализацию большинства»

Денис Венгрыжановский прокомментировал победу в контрольном матче с «Динамо» (7:6 Б).
Нападающий сделал хет-трик.
«Получилась хорошая игра с обилием заброшенных шайб. Сегодня играли в свой хоккей, многое получилось. Играли в давление, в атаку, друг под друга. Получилось зрелищно и интересно.
Подкорректировали игру в меньшинстве. Надо еще улучшить реализацию большинства.
Спасибо партнерам – Кириллу Уракову и Андрею Белевичу, которые мне помогли оформить хет-трик. Нарушаю тенденцию, но в лучшую сторону. От дубля – к хет-трику. Буду стараться продолжать в том же духе!» – сказал нападающий «Торпедо».