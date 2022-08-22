Венгрыжановский о 7:6 с «Динамо»: «Играли в свой хоккей, многое получилось. Надо еще улучшить реализацию большинства»

Теги Торпедо контрольные матчи КХЛ Динамо Андрей Белевич Кирилл Ураков Денис Венгрыжановский Хоккей

Денис Венгрыжановский прокомментировал победу в контрольном матче с «Динамо» (7:6 Б).

Нападающий сделал хет-трик.

«Получилась хорошая игра с обилием заброшенных шайб. Сегодня играли в свой хоккей, многое получилось. Играли в давление, в атаку, друг под друга. Получилось зрелищно и интересно.

Подкорректировали игру в меньшинстве. Надо еще улучшить реализацию большинства.

Спасибо партнерам – Кириллу Уракову и Андрею Белевичу, которые мне помогли оформить хет-трик. Нарушаю тенденцию, но в лучшую сторону. От дубля – к хет-трику. Буду стараться продолжать в том же духе!» – сказал нападающий «Торпедо».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные