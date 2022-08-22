Венгрыжановский о 7:6 с «Динамо»: «Играли в свой хоккей, многое получилось. Надо еще улучшить реализацию большинства»

прокомментировал победу в контрольном матче с (7:6 Б).

Нападающий сделал хет-трик.

«Получилась хорошая игра с обилием заброшенных шайб. Сегодня играли в свой хоккей, многое получилось. Играли в давление, в атаку, друг под друга. Получилось зрелищно и интересно.

Подкорректировали игру в меньшинстве. Надо еще улучшить реализацию большинства.

Спасибо партнерам – и Андрею Белевичу, которые мне помогли оформить хет-трик. Нарушаю тенденцию, но в лучшую сторону. От дубля – к хет-трику. Буду стараться продолжать в том же духе!» – сказал нападающий .