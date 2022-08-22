Кудашов о 6:7 от «Торпедо»: «Первые голы забили себе сами. По реализации моментов мы шли ноздря в ноздрю»

подвел итоги контрольного матча с (6:7 Б).

– Жалко, что зрителей не было на трибунах. Думаю, они были бы в восторге от такой игры.

Были позитивные моменты – особенно концовка. В третьем периоде отыгрались. Из плохого – игра в обороне, ляпы, которые сделали в начале матча. Пропущенные шайбы в первом периоде – результат не хорошей игры Нижнего Новгорода, а скорее нашей плохой.

Несмотря на счет, по реализации моментов мы шли ноздря в ноздрю, но она хромала.

– Казалось, что защитники «Динамо» искали сложные решения…

– Да, как я и сказал, первые голы мы забили себе сами. Очень много позволяли себе.

– Будет ли готов Кудрявцев к старту сезона?

– Если завтра спросите, то смогу ответить на этот вопрос. Сегодня делают снимок, – сказал главный тренер .