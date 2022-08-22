Разин о том, почему не сыграл в НХЛ: «Был разговор с вице-мэром Москвы. У «Филадельфии» были хорошие центрфорварды, путешествовать между НХЛ и АХЛ в свои 27 лет не стал»

объяснил, почему не отправился играть в за «Филадельфию».

– Вы были задрафтованы «Филадельфией» в 2001 году. Почему так и не сыграли в НХЛ?

– Я был выбран на драфте в 27 лет, когда попал в сборную России. Даже не знал, что меня могут задрафтовать. Мне позвонил агент, сказал, что меня выбрали, но это особо ничего не значит.

Потом он весь встревоженный позвонил на следующий день и сказал, что генеральный менеджер Бобби Кларк ищет мои контакты и предлагает очень хороший контракт. Я все взвесил и решил не ехать. У меня был разговор с вице-мэром Москвы Валерием Шанцевым.

На тот момент у меня уже была подпись под контрактом с московским . И он был выше в денежном эквиваленте, чем в «Филадельфии». Хотя они давали очень хороший контракт.

Посоветовался с Валерой Карповым, Андреем Скопинцевым, с ребятами, которые недавно приехали из НХЛ. Взвесил все за и против.

У «Филадельфии» были очень хорошие центральные нападающие – , Кит Примо, четвертым центральным был чех Иржи Допита, который меня одной рукой на чемпионате мира отодвинул и забил в пустые ворота.

Ехать, чтобы путешествовать между НХЛ и АХЛ, я в свои 27 лет не стал, – сказал главный тренер .