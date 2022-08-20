Коршков о Северной Америке: «Не могу сказать, что вернусь туда. Посмотрим, как будут складываться сезоны в «Локомотиве», буду от этого отталкиваться»

поделился воспоминаниями о дебюте в .

В сезоне-2019/20 нападающий провел один матч за и отметился заброшенной шайбой.

– У вас есть один матч в НХЛ – при каких обстоятельствах подняли в основную команду?

– В сыграли две игры подряд и на следующий день сказали: «Тебя поднимают в НХЛ». Это было неожиданно, хотя и предупреждали, что должны поднять, и я ждал этого шанса. Подняли и поехали.

– Какие были эмоции от заброшенной шайбы?

– Это невероятные эмоции, их не передать словами.

– Хотелось от счастья проломить бортик?

– Сначала не поверил, потом, когда осознание пришло, уже невероятно. Все хоккеисты в детстве мечтают попасть в НХЛ и тем более забросить там шайбу. Просто фантастика.

– Подумали, что карьера сейчас пойдет в гору?

– Нет, не было таких мыслей. Мы же проиграли 2:5. Так что шайба все равно ушла на второй план, потому что мы проиграли, и это было главным.

– Тренер не рискнул полноценно ввести в состав новичка в преддверии плей-офф?

– Люди подошли и сказали, что надо другим ребятам играть. Поэтому не поставили. Потом пару игр просидел. Сказали, что надо получать игровую практику, и спустили в АХЛ.

– Почему не попробовали вернуться обратно?

– Сложный вопрос. Не было такого, как в «Торонто» звали. Не было таких активных действий со стороны клуба, чтобы задумываться о предложениях. Тем более меняли из клуба в клуб, никто со мной не контактировал.

– Какие эмоции от продления контракта с «Локомотивом»?

– Всегда приятно. Родной клуб, родные болельщики, родные ребята. Всегда приятно, когда возвращаешься в Ярославль и играешь здесь.

– Допускаете мысль, что карьера в Северной Америке закончена?

– Посещали такие мысли. Не могу сказать, что я туда вернусь. Посмотрим, как будут складываться здесь эти два сезона, потом буду от этого отталкиваться, – сказал форвард .