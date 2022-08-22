Знарок на встрече с президентом Татарстана: «Впервые вижу такую организацию, такие условия. Сделаем все, чтобы оправдать доверие»

поблагодарил главу Республики Татарстан за условия, которые есть у «Ак Барса».

22 августа встретился с командой в преддверии нового сезона.

«Спасибо за ваше внимание и за все условия, которые есть у команды. Я впервые вижу такую организацию, такие условия, а я поработал во многих командах.

Клуб приложил большие усилия, чтобы собрать такой коллектив, задачи всем понятны.

Мы понимаем значение «Ак Барса» для Татарстана и сделаем все, чтобы оправдать доверие», – сказал главный тренер .