Зарипов об «Ак Барсе» на встрече с президентом Татарстана: «Обещаний не будет на этот раз. Все докажем работой и результатом»

Данис Зарипов не стал давать обещаний о выступлении «Ак Барса» в новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
22 августа президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с командой в преддверии старта сезона.
«Хочу поблагодарить вас, Рустам Нургалиевич, и вас, Наиль Ульфатович [Маганов], за внимание, которое вы уделяете команде, за созданные условия.
Все ребята по полной готовятся к новому сезону, все великолепно себя чувствуют, находятся в хорошей форме.
Обещаний на этот раз не будет − мы все докажем своей работой и результатом.», – сказал 41-летний нападающий.