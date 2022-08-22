Зарипов об «Ак Барсе» на встрече с президентом Татарстана: «Обещаний не будет на этот раз. Все докажем работой и результатом»

не стал давать обещаний о выступлении в новом сезоне Фонбет чемпионата .

22 августа президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с командой в преддверии старта сезона.

«Хочу поблагодарить вас, Рустам Нургалиевич, и вас, Наиль Ульфатович [Маганов], за внимание, которое вы уделяете команде, за созданные условия.

Все ребята по полной готовятся к новому сезону, все великолепно себя чувствуют, находятся в хорошей форме.

Обещаний на этот раз не будет − мы все докажем своей работой и результатом.», – сказал 41-летний нападающий.