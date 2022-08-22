Президент «Ак Барса» на встрече с Миннихановым: «Такое внимание – большая ответственность. Новички понимают значение, когда президент приезжает с добрыми словами»

Президент поблагодарил главу Республики Татарстан за внимание к команде.

22 августа Рустам Минниханов встретился с командой в преддверии нового сезона.

«Большое спасибо Рустаму Нургалиевичу и всей республике за внимание к нам. Клуб и игроки это видят и ценят.

Уверен, наши новички понимают значение таких встреч, когда президент республики приезжает с добрыми словами.

В этом году к клубу будет приковано много внимания – будет интерес, будет и критика. Нам всем нужно всем быть готовыми к этому.

Но знайте, что вся республика, «Татнефть» и наши болельщики всегда будут за вас. В нашем клубе более миллиона болельщиков, и это число постоянно растет.

Такое внимание – большая ответственность не только на льду, но и за его пределами. Вы – лица республики и компании, поэтому прошу вас: показывайте личный пример, будьте открытыми и доброжелательными.

Но на льду можно и нужно заступаться за свою команду – это уже как скажет Олег Валерьевич [Знарок]. Это человек дисциплины, с большим опытом, мы полностью доверяем нашему тренерскому штабу. Удачи нам всем в новом сезоне!» – сказал президент казанского клуба и генеральный директор «Татнефти» .