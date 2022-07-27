Дмитрий Рябыкин: «Шарипзянов будет капитаном «Авангарда» в сезоне, скорее всего»

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Дмитрий Рябыкин высказался после контрольного матча с «Омскими Крыльями» (3:2).

«Первый матч, летний хоккей. Понравилось, что ребята отдавались игре, с желанием играли. Ошибки были, да, но это нормально, тем более в это время. Первая встреча. Сейчас поедем в Сочи, там будем играть уже по-другому.

Никита Михайлов и Иван Телегин? Ваня не центральный у нас, но Найта нет еще, Бродхерст только приехал. Поставили Телегина в центр – должен же там кто-то играть. Он выступил достаточно неплохо. Михайлов тоже вписался, парень игровой, помогал Грицюку, Ткачеву. Иногда смотрелись очень здорово, особенно в атаке.

Ярош? Доволен им. Сведберга ждем, он должен прилететь в Сочи первого числа. Взял ли кого-то на карандаш из игроков «Омских Крыльев»? Миша Гуляев с нами в Сочи поедет. Я надеюсь, он там сыграет два-три матча. Еще с нами в Сочи поедут Никита Холодилин, Сережа Алхимов и Семен Асташевский.

Шарипзянов вышел с капитанской нашивкой? Думаю, буду давать ее и другим ребятам, но, скорее всего, Дамир будет капитаном в сезоне», – сказал главный тренер «Авангарда».

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