Вице-президент «Металлурга»: «Странно, когда хоккеиста во время предсезонки забирают в сборную U25. У игроков срывается график подготовки»

Вице-президент «Металлурга» назвал странным решение вызывать игроков в сборную России до 25 лет в ходе предсезонки.
Команда молодых звезд в августе сыграла пять матчей на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, одержав две победы – над «Авангардом» (4:3) и «Сочи» (6:1).
– Юров, Крохалев и Набоков вернулись из сборной U25, которая выступала на Sochi Hockey Open. Как вы относитесь к практике, когда игроков забирают по ходу предсезонки из клуба?
– Для меня странно, когда хоккеиста забирают во время предсезонки, чтобы на турнире в Сочи сыграла сборная России U25. У игроков срывается график подготовки.
Еще мне непонятно, когда говорят, что в мае следующего года эта сборная сыграет с командами КХЛ. А кто будет в составе, если 30 апреля заканчиваются контракты у многих хоккеистов?
– Вы выходили на диалог с ФХР по этим вопросам?
– Повторюсь: игрок вызван в сборную. Этим все сказано, – сказал Сергей Ласьков.
Сборная молодых талантов – просто набор игроков из СКА. Настоящая Россия U25 выглядит иначе