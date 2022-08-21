Никита Феоктистов: «В «Сочи» все звенья готовы заменить друг друга и сыграть хорошо»

подвел итоги контрольного матча против (3:4).

– Проспали начало – все это видели, потом проснулись и уже ни в чем не уступали сопернику. Пропустили в начале эти три гола необязательных, были ошибки, где-то не успевали. Потом уже начали догонять, выровняли игру и хорошо играли.

– Вы играли в горах, на высоте. Другие ощущения?

– Я пока не почувствовал по себе, но некоторые ребята говорили, что тяжело дышать, у кого-то даже голова болела. Мне нормально было.

– Тройка Глотов – Феоктистов – Тянулин уже не первый матч тащит команду. Можно ли сказать, что у вас уже сложилась химия, что друг друга понимаете и читаете моменты?

– Я не могу сказать, что мы тащим команду. Мы же команда, у нас нет разделения на первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое звено. У нас все звенья готовы заменить друг друга и сыграть хорошо.

Но у нас есть определенная химия, обсуждаем моменты, скидываем какие-то видео по WhatsApp, обсуждаем, как будем играть, наигрываемся, короче. Стараемся больше времени проводить вместе и разговариваем.

– Совсем скоро команда отправится в Санкт-Петербург на турнир им. Н. Пучкова. Какие цели команда ставит на этот турнир?

– Я думаю, самые высокие. Мы едем туда не просто поиграть или просто подготовиться. Мы едем туда с самыми высокими целями как можно лучше сыграть и как можно выше подняться в турнирной таблице.

– Как оцениваешь состояние команды сейчас? На сколько процентов команда готова к сезону?

– Я, наверное, не могу сказать за всю команду, это на оценку тренерам. Но по себе могу сказать, что процентов на 95 готов уже, где-то нас уже отпустили нагрузки сильные, и сейчас то, что мы наработали, то, что мы копили всю предсезонку, дает свои плоды и с каждым днем все лучше и лучше будет получаться, – сказал нападающий .