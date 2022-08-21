Гордин о базе СКА: «Самые лучшие условия в России. Льда много, гостиница, бассейн, бросковые зоны, тренажерный зал»

Александр Гордин положительно высказался об учебно-тренировочной базе .

– Не скучаешь по «Хоккейному городу»?

– Условия – да, конечно, там самые лучшие в стране. В Европе или в Америке не был, но действительно у нас «Хоккейный город» – это лучшие условия, которые могут быть для развития.

Льда много, гостиница прямо там, бассейн, бросковые зоны, тренажерный зал. Ходи – занимайся. Что поделать? Спортивная жизнь, переезды, новые команды. Жалеть – не жалею. В моей жизни начинается новый этап.

Точнее он уже начался, в том году успел сыграть за . Как-то я ВХЛ перешагнул – сразу перешел в КХЛ. Сейчас начинаю сезон в ВХЛ, но не считаю, что это шаг назад.

Буду стараться заработать доверие тренера, получить больше игрового времени и показать, что я могу своими голами и очками помочь команде, в том числе в плей-офф. Цель – не важно, в какой команде – выиграть кубок.

– Что думаешь по поводу ВХЛ?

– На самом деле не особо сильно отличается от КХЛ.

Команды уровня Новокузнецка, «Югры», Питера – много кого можно перечислить, неплохо бы смотрелись в КХЛ. Много команд взрослых, и все так же быстро бегут.

Да, в , наверное, помастеровитей ребята, но в принципе ВХЛ – тоже хорошая лига. Не успел ее полностью прочувствовать, а сейчас смогу. С нетерпением жду начала сезона и всех наших болельщиков на трибунах! – сказал нападающий «Сочи», находящийся сейчас в расположении .