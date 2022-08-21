Кожевников о недопуске России: «Тардиф – шавка. Ему сказали – он прыгает. Исполняет чужие желания, своего ничего нет»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Александр Кожевников Политика брань Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников считает, что Люк Тардиф исполняет чужие желания.

Ранее президент ИИХФ сообщил, что сборные России и Беларуси пропустят следующий сезон в турнирах организации.

– Это было ясно еще в прошлом сезоне, что отстранение продлят. Что тут еще говорить? Терпеть и все.

– Президент ИИХФ Люк Тардиф, с одной стороны, отстраняет сборную России, а с другой, говорит, что надеется на ее скорое возвращение.

– Люк Тардиф – шавка. Ему сказали – он прыгает. Тардиф исполняет чужие желания, своего ничего нет. Это чисто политика, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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