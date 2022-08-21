Кожевников о недопуске России: «Тардиф – шавка. Ему сказали – он прыгает. Исполняет чужие желания, своего ничего нет»

считает, что Люк Тардиф исполняет чужие желания.

Ранее президент ИИХФ сообщил, что сборные России и Беларуси пропустят следующий сезон в турнирах организации.

– Это было ясно еще в прошлом сезоне, что отстранение продлят. Что тут еще говорить? Терпеть и все.

– Президент ИИХФ Люк Тардиф, с одной стороны, отстраняет сборную России, а с другой, говорит, что надеется на ее скорое возвращение.

– Люк Тардиф – шавка. Ему сказали – он прыгает. Тардиф исполняет чужие желания, своего ничего нет. Это чисто политика, – сказал двукратный олимпийский чемпион.