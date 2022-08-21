Около 5 тысяч человек посетили тренировку «Динамо» с участием Овечкина

Около пяти тысяч зрителей посетили отрытую тренировку «Динамо» с участием Александра Овечкина.
Перед занятием состоялась презентация тренерского штаба и основного состава бело-голубых на сезон‑2022/23. Последним на лед под номером 32 вышел Овечкин.
Полноценного участия в тренировке капитан «Вашингтона» не принимал, ограничившись небольшой раскаткой, одним буллитом и разговорами на льду с тренерами и игроками.
Вход на арену осуществлялся бесплатно, болельщикам нужно было получить билет с помощью заявки на сайте. Тренировка продолжалась около часа.