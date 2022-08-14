Овечкин о «Динамо»: «Произошло омоложение состава. Не каждый же год забирать себе всех лучших и пытаться взять Кубок Гагарина»

Александр Овечкин поделился мнением об изменениях в составе «Динамо».
– Что думаете о московском «Динамо», где резко разгрузили ростер?
– Там произошло омоложение состава. При этом приехали опытные канадцы.
Ну, не каждый же год забирать себе всех лучших и пытаться взять Кубок Гагарина.
Решили сделать разгрузку? Посмотрим, что из этого выйдет, – сказал нападающий «Вашингтона».
Овечкин является воспитанником бело-голубых. Он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.
Генменеджер «Динамо» об обмене Шипачева и Войнова: «Принят новый вектор развития, направленный на оптимизацию бюджета»