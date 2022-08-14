Овечкин о «Динамо»: «Произошло омоложение состава. Не каждый же год забирать себе всех лучших и пытаться взять Кубок Гагарина»

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Александр Овечкин поделился мнением об изменениях в составе «Динамо».

– Что думаете о московском «Динамо», где резко разгрузили ростер?

– Там произошло омоложение состава. При этом приехали опытные канадцы.

Ну, не каждый же год забирать себе всех лучших и пытаться взять Кубок Гагарина.

Решили сделать разгрузку? Посмотрим, что из этого выйдет, – сказал нападающий «Вашингтона».

Овечкин является воспитанником бело-голубых. Он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку. 

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