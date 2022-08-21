Мактавиш о сэйве в финале МЧМ: «Не знаю, как сделал это – мне повезло. Но чувство приятное – этим не можешь насытиться»

поделился эмоциями о сэйве в овертайме финального матча МЧМ-2022 против Финляндии.

«Не знаю, как я это сделал, честно говоря.

Просто увидел, как шайба просачивается в ворота, и подумал: «Я должен что-то с этим сделать». Серьезно, я даже не знаю, что произошло. Мне повезло. Это такое приятное чувство… Ты никогда не сможешь насытиться этим.

Это причина, по которой мы играем в хоккей. Ради таких матчей, как этот, ради таких возможностей.

Финляндия усердно билась, проявила столько гордости, столько мужества, чтобы сделать камбэк. То, что мы выиграли турнир после гола Джонсона, невероятно. Я горжусь командой», – сказал капитан молодежной сборной Канады.

Мактавиш смахнул шайбу из пустых ворот в овертайме финала МЧМ. Через минуту канадцы забили победный гол