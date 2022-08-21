Мактавиш – самый ценный игрок МЧМ-2022. Канадец набрал 17 очков в 7 играх

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Мэйсон Мактавиш признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира-2022.

Нападающий сборной Канады стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 17 (8+9) очков в 7 матчах.

Проспекту «Анахайма» не хватило одного балла, чтобы повторить канадский рекорд на МЧМ, который удерживают Дэйл Маккорт и Брэйден Шенн (18 очков).

Также 19-летнему Мактавишу удалось набрать как минимум один балл за результативность в каждом из семи проведенных игр на МЧМ. Наибольшее количество очков – 6 (4+2) – форвард набрал в игре со Словакией на групповом этапе.

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