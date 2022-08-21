Мактавиш смахнул шайбу из пустых ворот в овертайме финала МЧМ. Через минуту канадцы забили победный гол

сделал прекрасный сэйв клюшкой в овертайме финала МЧМ-2022.

В дополнительном периоде финальной игры капитан молодежной сборной Канады оказался на линии ворот, из которых на отражение броска выкатился голкипер Дилан Гаранд.

Вместе броска игрок сборной Финляндии отдал передачу на Топи Ниемеля, который переправил шайбу в сторону пустых ворот, но оказавшийся на линии Мактавиш смог своей клюшкой поймать шайбу на лету и не позволить ей пересечь линию.

Спустя одну минуту после этого канадцы забросили победную шайбу в быстрой контратаке усилиями Кента Джонсона и ассистировавшего ему Логана Станковена. Канада выиграла со счетом 3:2.

Мактавиш – самый ценный игрок МЧМ-2022. Канадец набрал 17 очков в 7 играх