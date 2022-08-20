Сергей Ласьков оценил селекционную работу «Металлурга».

– Вы довольны летней селекцией «Металлурга»?

– Больших изменений в команде нет. заключил контракт в (защитник подписал пробный контракт с «Аризоной» – прим. Sports.ru). Мы не теряем связь с ним. У человека есть мечта – попробовать себя в НХЛ. Это его право и выбор.

У него грамотно составлен контракт. При необходимости он может вернуться к нам. Мы всегда ждем Григория в «Металлурге».

Миша Пашнин решил уехать в Санкт-Петербург. Мы заменили его Ильей Хохловым – игроком того же стиля, но моложе. Первые матчи показали, что мы ничего не потеряли.

Подписали двоих молодых защитников – Орехова и Еременко. На домашнем турнире проверили наших воспитанников: Рожкова, Платонова, которые получили серьезный опыт в Высшей лиге, стали чемпионами. Мы получили хорошие отзывы. Растут Юров, Гребенкин, Зимин, Крохалев и другие ребята. Дорога открыта всем, – сказал первый вице-президент и директор .