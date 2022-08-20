Луис о переходе в «Барыс»: «Пришло время попробовать свои силы в новой лиге. Знал, что в какой-то момент приеду, это входило в мои планы»

Теги Металлург Мг КХЛ Барыс Кубок президента республики Казахстан Линден Вей Томаш Юрчо Энтони Луис Виктор Сведберг Sports.ru - Казахстан Хоккей

Энтони Луис поделился впечатлениями от игры за «Барыс».

На Кубке президента Казахстана нападающий набрал 3 (2+1) балла.

– Энтони, ты впервые решил перебраться за океан, как все складывается?

– Это значительная перемена, я играл в американской лиге 5 лет. Пришло время приехать, попробовать свои силы в новой лиге, показать, что умею.

Уже сейчас все складывается отлично, все ребята в команде и персонал относятся хорошо. Болельщики здорово поддерживают. Мы еще и забрали Кубок, так что эмоции хорошие.

– Не потребовалось много времени для принятия решения приехать сюда?

– Я знал, что в какой-то момент все же приеду, это входило в мои планы. Старался, работал на все сто, чтобы попасть сюда и рад наконец оказаться здесь. Я слышал только хорошее, знаю Виктора Сведберга, который играл здесь. Вей говорит об этом, также Томаш Юрчо. Переход состоялся легко, здесь у нас хорошая компания североамериканцев и все в команде тепло встретили.

– Впервые играл против команд КХЛ, а «Магнитка» вообще непримиримый соперник по плей-офф, как впечатления?

– Все соперники в новинку для меня, я просто старался подготовиться лучшим образом и сделать все для команды. В этой игре было больше энергии с обеих сторон. Мы играли согласованно несмотря на то, что это всего лишь третья наша игра вместе. Соперник сильный, знаю, они дошли до финала в прошлом году. Хорошая точка отправления для нас – победить такую команду, – сказал нападающий «Барыса».

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