Рутерфорд об уходе из «Питтсбурга»: «Я был не так силен ментально, как должен был быть, чтобы продолжать выполнять работу. Вакцин от ковида не было. Мы не выходили из дома»

рассказал, почему решил покинуть пост генменеджера .

Функционер покинул клуб в январе 2021 года по личным причинам.

Рутерфорд сообщил, что беспокоился о возможных последствиях , поэтому он, его жена Лесли и сын Джеймс почти не выходили из дома после начала пандемии. По словам Рутерфорда, его «психическая устойчивость» стала проблемой.

«Я не хочу сказать, что у меня были проблемы с психическим здоровьем. Я бы описал это так: я был не так силен ментально, как должен был бы быть, чтобы быть собой и продолжать выполнять ту работу. Я начал реагировать на вещи не так, как обычно, и это привело к тому, где я нахожусь.

Джеймс не ходил в школу и не играл в хоккей. В то время я был одним из тех, кто подвергался повышенному риску. У нас не было вакцин. У нас не было ничего, чтобы лечить ковид. Это было напряженное время. Мы всей семьей не выходили из дома 10 или 11 месяцев.

Я работал на постоянной основе, так же усердно, как если бы я был в офисе, потому что я был на телефоне каждый день. Но в то же время тот период моей жизни и жизни моей семьи был трудным. Это, безусловно, повлияло на меня – повлияло на всех нас. Это оказало на меня влияние, что привело к моему решению», – сказал 73-летний президент по хоккейным операциям.