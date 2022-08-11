«Сочи» подписал с защитником Ушневым двусторонний контракт на один сезон

подписал российского защитника.

28-летний Никита Ушнев, начинавший предсезонную подготовку с пробным контрактом, подписал полноценное двустороннее соглашение на один сезон.

28-летний хоккеист – воспитанник петербургского хоккея, выступал в МХЛ за команды «Серебряные Львы», ХК МВД, МХК «Динамо» (Санкт-Петербург), а затем в ВХЛ за «СКА-Неву», «Ценг Тоу», «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Югру».

В минувшем сезоне в составе «Югры» он принял участие в 58 матчах чемпионата и плей-офф , набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+29».