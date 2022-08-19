Ушнев о драке на двусторонке «Сочи»: «Не вижу ничего криминального. Это бодрит команду, показывает, что все хотят завоевать место в основном составе»

Никита Ушнев высказался о драке с во время двустороннего матча «Сочи».

– Ваша фамилия не очень часто мелькала в хоккейном интернете. Но в конце июля вдруг резко все поменялось.

– Я понимаю: вы про драку в двусторонней игре. Это рабочий момент, как говорится, ничего личного.

Готовимся к сезону, эмоции, бывает, немного захлестывают. Знаете, я не вижу в этих драках ничего криминального. Наоборот, это бодрит команду, показывает, что мы все хотим завоевать место в основном составе.

Да, читал, что после нашей драки было много разных комментариев в соцсетях, болельщики поделились на два лагеря – кто-то категорически против драк на льду, кто-то считает, что это часть игры. Я себя отношу ко второй половине.

– Хоккеисты ведь не воспринимают драки на тренировках как нечто из ряда вон, правда? Уверены, что через день и вы, и Донат Стальнов про эту историю забыли.

– Так и было. Для меня это точно просто часть игры, часть тренировки. Да, подрались, бывает. Мы с Донатом не испытываем друг к другу какой-то ненависти. Такие вещи со льда в раздевалку не переносятся, – сказал защитник .