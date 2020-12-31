Рутерфорд покинул «Питтсбург» по личным причинам. При нем клуб выиграл два Кубка Стэнли

принял решение уйти с поста генерального менеджера .

71-летний функционер покинул клуб по личным причинам.

Исполнять обязанности генерального менеджера будет Патрик Альвин, ранее работавший в должности ассистента Рутерфорда.

Также отмечается, что «Питтсбург» начинает поиск нового генерального менеджера.

Рутефорд стал генменеджером «Пингвинс» в 2014 году. В ходе его работы команда выиграла два Кубка Стэнли подряд – в 2016 и 2017 годах. В каждом сезоне «пингвины» выходили в плей-офф.