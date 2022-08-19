Мельничук об ECHL: «За семь минут четыре драки. Никому не советую там играть»

поделился впечатлениями от игры в .

В минувшем сезоне он провел шесть матчей в лиге за «Орландо».

– Объясните, чем так пугает ECHL?

– Шоу в лиге делают не хуже, чем в НХЛ. Потрясающее шоу, но в нем не хочется участвовать.

В Орландо мы играли на стадионе НБА. За ночь демонтируют арену и подготавливают лед. Думал, что Ист-кост – это как ВХЛ-Б. Оказалось, что на матчи ходит по 14 тысяч зрителей. Меня снимают, фотографируют. Удивился.

Выхожу на игру, и у нас за семь минут четыре драки. Думаю: «Какой хоккей?» Уровень хоккеистов соответствующий. Никому не советую там играть, – сказал вратарь .