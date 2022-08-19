Генменеджер «Динамо» об Абросимове: «Мы сделали выбор в пользу своих молодых игроков»

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Алексей Сопин рассказал, почему «Динамо» не предложило полноценный контракт Роману Абросимову.

«Московское «Динамо» не будет предлагать полноценный контракт Роману Абросимову. Это непростое решение.

Роман после пропущенного сезона из-за травмы проделал огромную работу, профессионально относился к делу и успел стать своим в коллективе. На данном этапе мы сделали выбор в пользу своих молодых игроков, которые также проявили себя этим летом.

Роману Абросимову желаем удачи в дальнейшей карьере и еще раз благодарим за профессиональное отношение к работе», – сказал генеральный менеджер «Динамо».

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