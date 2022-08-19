Станислав Петухов о встрече с главой КГБ: «Атмосфера была ой-ой… Были рассказы, как там мучили людей. Но я спросил про звание, через год присвоили»

Станислав Петухов вспомнил о встрече с председателем КГБ Владимиром Семичастным.

«Когда в 1963 году мы стали чемпионами мира, а этого не происходило с нашей командой в течение девяти лет, был долгий перерыв между победами. Нас, динамовцев, тогда пригласили на прием к председателю КГБ Семичастному Владимиру Ефимовичу.

В том сезоне московское также стало вторым призером чемпионата страны, поэтому на встречу пригласили всю команду, а сборников еще и отдельно чествовали. В той сборной, помимо меня, также были голкипер Борис Зайцев, защитник Виталий Давыдов и наша тройка с Юрзиновым и Волковым. Как сейчас помню – наградили нас катушечными магнитофонами «Яуза». Побеседовали.

А в нашем динамовском доме на Башиловке жил такой журналист Верхолашин. Он писал о динамовском спорте, в основном о футболе и хоккее. Он также присутствовал на том мероприятии, представлял каждого хоккеиста. Разговор в общей сложности продолжался около двух часов, там спрашивали: «Когда обыграете ЦСКА?» – и все такое. А потом следует фраза: «Какие есть вопросы?»

А тут Борька Зайцев и говорит:

– Стас, а ведь Волчок и Юрзин звания-то имеют.

– Какие это они звания имеют?

– А как же, Волчок в «Локомотиве» закончил институт и имеет звание инженера-путейщика. Но он имеет и звание младшего лейтенанта, так как у них в институте была военная кафедра. И у Юрзинова в институте физкультуры тоже была кафедра. Им всё присвоили. А ты мог бы задать вопрос?

– О чем?

– Чтобы и нам присвоили.

– Да мог бы, конечно.

– Да нет, ты не скажешь.

В общем, замазались на ящик коньяка, и когда Семичастный спросил – есть ли вопросы… А атмосфера в этой конторе была ой-ой, там и стены такие… Были рассказы про то, как там мучили людей и вывозили трупы на полуторке, врагов народа.

Но все равно я задал вопрос, рассказал всю историю про звания, сослался на звания Волчка и Юрзина. «Не могли бы и нам присвоить звания? У нас ведь тоже есть высшее образование». Он отвечает: «Да нет, я же тоже здесь вольнонаемный, но подумаю, что можно сделать». Не сказал сразу, что отказывается помогать.

И когда мы уже покинули здание, на обратном пути Верхолашин говорит: «Он тебя неправильно сориентировал. Солгал. На самом деле, он генерал-полковник». Я тоже знал об этом, но лишний раз подтвердить информацию не помешало.

А потом уже смотрю – пригласили меня в здание КГБ, чтобы сфотографироваться. Около года шла проверка, и потом присвоили звание – младший лейтенант», – рассказал олимпийский чемпион.