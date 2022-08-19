ФХР и «Динамо» поздравили олимпийского чемпиона Станислава Петухова с 85-летием.

и поздравили олимпийского чемпиона Станислава Петухова с 85-летием.

«19 августа празднует 85-летний юбилей Станислав Петухов!

Он сыграл на двух Олимпиадах: в Скво-Вэлли-60 взял бронзу, в Инсбруке-64 — золото. Стал чемпионом мира в Стокгольме-63, где началась уникальная победная серия «Красной машины», а потом и в Инсбруке год спустя.

Наши самые искренние поздравления, Станислав Афанасьевич!» – говорится в сообщении в телеграм-канале федерации.

На клубном уровне Петухов провел всю карьеру в «Динамо» (с 1956 по 1968 годы), а затем много лет был тренером команды (с 1968 по 1991 годы).

«Поздравляем легенду отечественного хоккея и московского «Динамо»! Станиславу Петухову — 85 👏🏼

В составе бело-голубых прославленный нападающий провел 13 сезонов – в чемпионате СССР провел 388 матчей и забросил 171 шайбу. В его честь назван символический клуб, в который включаются хоккеисты, сыгравшие более 350 встреч за московское «Динамо».

Вместе с бело-голубыми Станислав Петухов неоднократно становился призером чемпионата СССР. В составе национальной сборной Станислав Петухов побеждал на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Станислав Афанасьевич по праву считается одним из наиболее ярких представителей отечественной хоккейной школы.

Поздравляем именинника с юбилеем, желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия!» – говорится в телеграм-канале бело-голубых.