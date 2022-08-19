Генменеджер «Калгари» о Кадри: «Это наш тип игрока. У него уникальное сочетание мастерства и жесткости»

Генеральный менеджер доволен подписанием контракта с .

«Флэймс» и 31-летний форвард заключили соглашение на 7 лет и 49 миллионов долларов.

сказал, что вел переговоры о возможном переходе Кадри в команду и раньше – когда тот был еще игроком «Торонто».

«У него уникальное сочетание мастерства и жесткости, и он играет на главной позиции – в центре. Он развил способность играть в самых разных ситуациях, как это делают парни по мере взросления.

Но это сочетание уникально, понимаете? Он может играть в большинстве, он может играть жестко, в нем очень силен дух соперничества. Это наш тип игрока», – сказал Треливинг.