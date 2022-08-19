Кадри о 7-летнем контракте с «Калгари»: «Я всегда любил этот город. Хочу увидеть здесь еще один чемпионский баннер»

заявил, что хочет выиграть вместе с .

31-летний форвард подписал с канадским клубом контракт на 7 лет и 49 миллионов долларов.

«Это захватывающий день для моей семьи. Я очень рад присоединиться к команде, у которой такие страстные болельщики.

Я всегда любил этот город и с нетерпением жду возможности отдать команде все, что у меня есть. Выиграть Кубок Стэнли – это настоящая честь, и тебе хочется сделать это снова.

Все, чего я хочу, – увидеть еще один чемпионский баннер в Калгари. Вперед, «Флэймс»!» – сказал Кадри.

Клуб выиграл трофей в первый и единственный на сегодня раз в 1989 году. Кадри стал обладателем Кубка Стэнли в этом году в составе «Колорадо».