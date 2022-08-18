Кадри подписал 7-летний контракт с «Калгари» с зарплатой 7 млн долларов в год. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо»

«Калгари» подписал форварда Назема Кадри на 7 лет и 49 миллионов долларов.
Средняя зарплата 31-летнего форварда (кэпхит) составит 7 миллионов долларов.
В минувшем сезоне нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».
В регулярном чемпионате НХЛ он провел 71 матч и обновил личные рекорды за сезон по очкам (87, 28+59) и передачам. В 16 играх победного плей-офф добавил на свой счет 15 (7+8) баллов.
Средняя зарплата игрока по прошлому контракту составляла 4,5 млн долларов.
Ранее сообщалось, что канадец может перейти в «Айлендерс», которые предлагали форварду контракт на 7 лет с зарплатой 7 миллионов долларов в год.