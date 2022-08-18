Шипачев о Радулове: «Да какие мы медведи? Саня выплескивает эмоции и набирается сил – нормальное явление»

ответил на вопрос об эмоциональности .

– Помните, когда познакомились с Александром Радуловым? – Мы пересекались в национальной команде во время этапов Евротура. Наверное, 2010-2011 годы.

Но в те времена в сборной были такие глыбы, как , Илья Никулин, . Я приезжал и смотрел на всех с открытым ртом. Понятно, что Радулов тоже был звездой, но такого внимания я на него не обращал.

По сути, мы впервые сейчас в одной команде, если не считать тех коротких встреч в сборной. Саня – хороший игрок. На тренировках доказывает, что он мастер.

– Вы и Радулов любите подолгу контролировать шайбу. Как поделить ее между двумя медведями?

– Да какие мы медведи? Мне шайба нужна только в зоне атаки, а в средней зоне вообще не нужна. Пусть бегает с ней, носится, а там мы с ним разберемся.

С ним играется комфортно. Сейчас отрабатываем какие-то нюансы на тренировках, разбираем все мелочи.

Все взаимодействие придет с играми, но уже сейчас можно посмотреть на видео разбор своих смен, разобраться, кто куда должен бежать.

Есть пища для размышлений. Обсуждаем какие-то моменты, находим общий язык, если возникает дискуссия. Атмосфера отличная.

– Известно, что Радулов очень эмоциональный игрок и может предъявить претензии к партнеру.

– Он из тех, кто не любит проигрывать. Саня выплескивает эмоции и через это набирается сил. Это нормальное явление.

Все понимают, что он где-то может вспылить, но при этом он говорит правильные вещи, и к нему нужно прислушиваться. Думаю, его возвращение из НХЛ – это плюс для Казани и всей лиги, – сказал нападающий .