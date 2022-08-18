Ротенберг о сборной молодых звезд: «Парни сильнее почувствуют востребованность в хоккейной России – и не будут спешить за океан»

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Роман Ротенберг считает, что молодежь не будет торопиться с отъездом в НХЛ на фоне создания сборной России до 25 лет.

Команда молодых звезд в августе сыграла пять матчей на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, одержав две победы – над «Авангардом» (4:3) и «Сочи» (6:1).

«Бучельников отлично проявил себя в свитере команды U25 – и после этого готовится к сезону как игрок основной обоймы СКА, получил больше шансов заявить о себе в клубе.

И нам очень хочется, чтобы этот пример был лишь первым из очень многих. Побывав в сборной, игроки смогут создать новое впечатление о себе.

А в результате им смогут больше доверять в клубах – тренеры и генменеджеры увидят в своих хоккеистах какие-то новые хорошие качества, поймут, что они способны на большее.

Это и будет помощью молодым игрокам, созданием условий для более качественного развития.

Мы регулярно возили молодежь на Евротур, на чемпионаты мира. Мы понимаем, что работа в системе сборных команд улучшает хоккейное образование спортсменов, знакомит их с новыми нюансами тактики и тренировочной работы.

Матчей в свитере сборной никогда не бывает много. И команда молодых звезд сможет помочь развитию большего количества игроков.

К тому же парни будут сильнее чувствовать свою востребованность в хоккейной России – и не будут спешить за океан.

Отказ от поспешного отъезда также хорошо скажется на развитии их карьеры», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России.

Сборная молодых талантов – просто набор игроков из СКА. Настоящая Россия U25 выглядит иначе

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