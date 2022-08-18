Кадри подпишет 7-летний контракт с «Калгари»

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Назем Кадри определился со своим новым клубом в НХЛ.

31-летний нападающий принял решение подписать контракт с «Калгари». Соглашение будет рассчитано на семь лет. Детали сделки на данный момент уточняются.

Ранее сообщалось, что канадец может перейти в «Айлендерс», которые предлагали форварду контракт на 7 лет с зарплатой 7 миллионов долларов в год.

В минувшем сезоне нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо»

Кадри набрал 87 (28+59) очков в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. В победном для «Эвс» плей-офф отметился 15 (7+8) баллами в 16 играх.

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