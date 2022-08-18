Кадри подпишет 7-летний контракт с «Калгари»

Назем Кадри определился со своим новым клубом в НХЛ.
31-летний нападающий принял решение подписать контракт с «Калгари». Соглашение будет рассчитано на семь лет. Детали сделки на данный момент уточняются.
Ранее сообщалось, что канадец может перейти в «Айлендерс», которые предлагали форварду контракт на 7 лет с зарплатой 7 миллионов долларов в год.
В минувшем сезоне нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».
Кадри набрал 87 (28+59) очков в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. В победном для «Эвс» плей-офф отметился 15 (7+8) баллами в 16 играх.