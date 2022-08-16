«Айлендерс» на этой неделе подтвердят переход Кадри (Джон Шэннон)

могут официально объявить о переходе на этой неделе.

Такие данные предоставил журналист Джон Шэннон.

«Думаю, что Кадри окажется в «Айлендерс». Не удивлюсь, если это произойдет на этой неделе.

Лу Ламорелло нужно сделать изменения [в платежной ведомости]. Я получил информацию от очень хорошего источника, что переход состоится очень скоро», – сказал Шэннон.

Ранее стало известно, что «Айлендерс» предложили Кадри контракт на 7 лет с зарплатой 7 миллионов долларов в год.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе .

Кадри набрал 87 (28+59) очков в 71 матче регулярного чемпионата . В победном для «Эвс» плей-офф отметился 15 (7+8) баллами в 16 играх.