Экс-губернатор Омской области Полежаев об открытии арены «Авангарда»: «Меня никто не приглашал. Я не слежу за хоккеем, меня это не интересует»

Экс-губернатор Омской области сообщил, что больше не следит за хоккеем.

В октябре в Омске состоится открытие новой арены . С 2018 года клуб проводил домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск».

«Мне ничего не известно о дате открытия арены. Я не слежу за хоккеем, меня это не интересует.

Меня никто не приглашал. И даже если бы пригласили, я навряд ли пошел бы. У меня сейчас другие увлечения», – сказал Леонид Полежаев.

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