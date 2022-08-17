Попов о молодежи «Витязя»: «Хорошие, перспективные ребята. Видно, что все работают, стараются и выжимают все из себя»

поделился мнением о молодых игроках «Витязя».

– Сейчас в составе «Витязя» много молодежи. Как оценишь ее уровень?

– Хорошие, перспективные ребята. У них все впереди, но надо смотреть по сезону.

Видно, что все работают, стараются и выжимают все из себя.

– Лично ты, как капитан, что делаешь для того, чтобы они адаптировались в команде и во взрослом хоккее?

– Мы общаемся. Если у них возникает какой-то вопрос, всегда стараюсь им что-то рассказать. Я себя старичком не считаю. Наоборот, всегда открыт. Ребята подходят, спрашивают, я наравне общаюсь со всеми.

– А Джереми Руа как адаптировался в команде?

– Мне кажется, отлично. Он хороший парень и защитник. Всегда на позитиве и веселый, – сказал нападающий .