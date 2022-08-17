Виталий Попов: «Задача «Витязя» – выигрывать в каждом матче. Обязательно нужно выходить в плей-офф, других вариантов нет»

рассказал о задаче «Витязя» на сезон.

– Каковы перспективы «Витязя» на сезон?

– У нас задача одна – выигрывать в каждом матче. Обязательно нужно выходить в плей-офф, других вариантов нет. Будем работать.

У нас получится очень интересный сезон. Будет много игр и мало пауз. Нужно ровно пройти чемпионат. Кто будет более устойчив, тому будет легче.

Думаю, что мы все к этому готовы. В любом случае, играть лучше, чем тренироваться. Чем больше матчей, тем больше позитива, – сказал нападающий .