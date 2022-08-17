Дамир Шарипзянов: «Авангард» продолжает готовиться, тактику нарабатываем, бегаем»

рассказал о подготовке «Авангарда» к сезону.

– Самое тяжелое уже прошло, но все равно тренировки довольно-таки тяжелые. Вчера был выходной, до выходного была такая тренировка, что вчера реально хотелось отдохнуть и ничего не делать.

Сейчас команда продолжает готовиться, где-то тактику нарабатывает, бегаем, про физику тоже не забываем.

– Уже сочетания устанавливаются какие-то?

– Да. У меня, наверное, уже можно сказать, что определилась [пара]. А так все равно тренеры ищут, где-то меняют. Я думаю, еще в Питере они попробуют некоторые варианты. У нас осталось четыре или пять игр, и потом уже сезон начинается. Не так много времени осталось, но я думаю, нам этого хватит, – сказал защитник .