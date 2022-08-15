Шарипзянов об ужине новичка в АХЛ: «Попытался спеть под фанеру песню Кэти Перри для галочки. Некоторые устраивали шоу, но это вообще не мое»

поделился воспоминаниями об игре в системе «Лос-Анджелеса».

– Как подписали контракт с «Лос-Анджелесом» в 19 лет, будучи незадрафтованным?

– Первые два года меня не драфтовали, а после второго года – сразу после драфта – позвонили и пригласили в лагерь. Приехал сразу после драфта, сказали, что все устраивает: «Приезжай в лагерь новичков в сентябре».

У нас были игры в Калгари за сборную, я там сломал кисть, и мне в сделали операцию. Они меня сразу подписали на минимальный контракт новичка, я там восстанавливался. Тогда Ларионов помогал вопросы решать.

Подписал, восстановился, уехал еще на год в лигу Онтарио. Тренер мне не доверял, и я поехал в . Сказали, что в команде слишком много народа: «Съезди в лигу восточного побережья на две недели».

В итоге прошел месяц, и я уже стал задавать вопросы. А в Ист Косте, как мне показалось, уровень реально ниже. Я там не хотел задерживаться. И меня потом сразу же подняли в АХЛ. И там особо не доверяли тоже. Сыграю хорошо – на следующий матч не ставят, подхожу и спрашиваю причины, говорят, что все в порядке, но вот мы так решили.

Играл там максимум по 15 минут. Не сказать, что там звери какие-то были в плане конкуренции – из того состава один человек всего в играет. И меня позвал Раиль Якупов обратно домой, сразу же согласился.

Ужин новичка? Да просто для галочки попытался спеть под фанеру песню Кэти Перри, некоторые ребята устраивали шоу, но это вообще не мое. Если честно, не собирался клоуном быть, – сказал защитник .