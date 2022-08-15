Дамир Шарипзянов: «Ларионов у меня в топе. Невероятный человек, интеллектуал, очень сильно мне помог, довел до высокого уровня»

считает Игоря Ларионова невероятным человеком.

– Раиль Рафисович [Якупов] свел меня с . На одном из турниров, когда ездил играть за «Ак Барс», он мне сообщил, что есть возможность через год поехать в Северную Америку, на что я сразу же дал согласие.

Я тогда был в девятом классе, и он сказал, чтобы я закрыл все вопросы по учебе за год. Пришлось экстерном сдавать двухлетнюю программу.

– Правда, что вам помогала улучшать катание жена Игоря Ларионова?

– Игорь Николаевич, наверное, не считая родителей, у меня в топе. Человек, который помог мне в хоккее и жизни, научил меня многому. Часто ездил к нему в Детройт, готовился у него к сезону.

У меня тогда толком и денег не было, он мне предоставлял свой дом, кормил меня. Мне самому было неудобно, конечно, хотел ему хоть какие-то деньги дать, но он не брал. Тренера по физподготовке предоставлял, и на льду мы с ним катались.

Невероятный человек и спортсмен, интеллектуал, очень сильно мне помог, довел меня до высокого уровня. И его жена, которую мы звали тетя Лена, также помогала – минут за 20-30 до тренировки выходили на лед и без клюшки катались. Она всегда ставила мне катание, у меня даже видео до сих пор есть, как она учила меня. До сих пор летом, когда начинаю кататься, вспоминаю ее советы, как ставить ноги, – сказал защитник .